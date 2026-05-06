Il Board of Peace ha dichiarato che Israele continuerà le operazioni militari a Gaza senza sosta, a meno che Hamas non si disarmasse. Non è stata annunciata una sospensione delle azioni militari, e il governo israeliano ha ribadito la volontà di portare avanti l’offensiva. La situazione resta tesa, e non ci sono segnali di una possibile interruzione delle operazioni in assenza di cambiamenti nelle posizioni di Hamas.

Israele non sarà fermata dal Board of Peace nella ripresa della guerra di Gaza a piena intensità qualora Hamas non disarmasse. Lo ha comunicato l’Alto Rappresentante del Board of Peace guidato dagli Stati Uniti e dal presidente Donald Trump, Nikolaj Mladenov, sottolineando che per il comitato formato nei mesi scorsi sotto l’egida di Washington la priorità assoluta resta che i miliziani che controllano Gaza cedano le armi. Una testimonianza, messa nera su bianco da un documento rivelato dal Times of Israel, che mostra come l’organizzazione abbia nettamente preso posizione a favore di Tel Aviv, come abbia deciso di ritenere prioritarie le sue...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gaza, il Board of Peace non frena Israele: Hamas resta il “nemico perfetto”

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Una raccolta di contenuti

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