Il tecnico della squadra di calcio ha richiesto garanzie per un mercato estivo significativo, a prescindere dalla possibilità di qualificarsi in Champions League. La società ha comunicato che questa richiesta rappresenta una condizione essenziale per proseguire nel progetto tecnico. La situazione ha creato uno stallo nelle trattative e il club napoletano sta osservando attentamente gli sviluppi senza intervenire pubblicamente.

Gasperini vuole la garanzia di un mercato estivo importante, indipendentemente dall’eventuale approdo in Champions League. L’apertura del portafogli, d’altronde, nella stagione in corso c’è stata. Circa 100 milioni investiti in estate e altri 25 spesi a gennaio per Donyell Malen. Il tecnico chiede semplicemente che il percorso non venga interrotto. Solo in questa maniera la squadra potrà prendere sul serio la forma immaginata sulla lavagna. Il nodo Massara. Il capitolo Ricky Massara non è marginale. Con il direttore sportivo, “non è mai partita la scintilla”. Le frizioni, del resto, non sono recenti. Infatti l’allenatore e il DS si erano ritrovati ai ferri corti su più di un’ operazione estiva, ancora prima delle recenti polemiche.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ultimatum Gasperini: pieni poteri o addio. Il Napoli osserva lo stallo

Notizie correlate

I pieni poteri dell’Ice sono davvero pieni poteri? Falsità a confrontoSebbene le reazioni seguite ai fatti di Minneapolis abbiano indotto Trump a mostrare maggiore cautela, i suoi più stretti collaboratori continuano ad...

Dice addio alla Roma e può firmare con il Napoli: beffa Gasperini | CMDoccia fredda per la Roma per quel che riguarda il calciomercato: sembra sempre più vicino il suo trasferimento al Napoli.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Cosa chiede Gasperini per restare alla Roma - e perché i Friedkin esitano; Roma-Gasperini, pianto e furia: ultimatum a Ranieri; Gasperini-Roma: ecco le 4 condizioni per restare; Roma, strappo Gasperini: Ranieri e Massara verso l'addio.

Gasperini, le 4 condizioni per rimanere a RomaGian Piero Gasperini ha un contratto con la Roma sino al 2028, ma non è certo di rimanere nella Capitale anche la prossima stagione. siamolaroma.it

Gasperini Roma, aria d’addio? Il tecnico giallorosso detta 4 condizioni alla società per una sua permanenza anche la prossima stagioneGasperini Roma, aria d'addio? Il tecnico giallorosso detta 4 condizioni alla società per una sua permanenza anche la prossima stagione ... calcionews24.com

Un patrimonio inestimabile per l’Italia e per il mondo intero. Roma compie 2779 anni! Auguri dall’Arma dei Carabinieri alla Città Eterna. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi - facebook.com facebook

Rivoluzione #Roma, #Friedkin sta con #Gasperini: pensa di cambiare ruolo a #Ranieri x.com