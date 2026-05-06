Gasparri contro Bianca Berlinguer | Consente a Ranucci di diffamare Nordio e si vanta Che tristezza

Il confronto tra Gasparri e Bianca Berlinguer ha attirato l'attenzione dei media, con il senatore che ha commentato duramente la condotta della conduttrice. Durante la puntata, “Cartabianca” ha registrato il suo minimo storico con un ascolto di 374.000 spettatori, pari a un share del 2,8 per cento. La trasmissione si è svolta in un contesto di tensione tra i protagonisti, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali accuse o dichiarazioni precise.

Con il 2,8 di share “E’ sempre Cartabianca” è ridotta ai minimi storici, totalizzato 374.000 spettatori. L’ennesima replica del Commissario Montalbano su RaiUno vince su tutti nella serata di martedì 5 maggio: con ‘La pazienza del ragno’ è stato seguito da 2.952.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale5 ‘Grande Fratello Vip’ ha ottenuto 2.218.000 spettatori con uno share del 18.6%. Su La7 ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.536.000 spettatori e il 9.6%. Su Rai2, ‘Belve Crime’ ha intrattenuto 1.062.000 spettatori pari al 7.4%. Su Rai3 ‘FarWest’ ha fatto segnare 870.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ ha raccolto 756.000 spettatori con il 6.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gasparri contro Bianca Berlinguer: “Consente a Ranucci di diffamare Nordio e si vanta. Che tristezza” Notizie correlate Leggi anche: E’ sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer: “Ranucci-Nordio, tutto alla luce del sole” Bianca Berlinguer sul caso Ranucci-Nordio: “Ministro nel ranch di Cipriani in Uruguay era solo un’ipotesi”Bianca Berlinguer torna sul caso Nordio e difende quanto accaduto in diretta a Cartabianca una settimana fa: “Ranucci parlava di un’ipotesi”. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Meloni, il ricatto e la regia dei fratelli Berlusconi contro il governo: dal caso Giambruno all'attacco di Ranucci a Nordio. Bianca Berlinguer e Mediaset nel mirino del Ministro Nordio: cosa succedePotrebbero esserci delle serie conseguenze per Bianca Berlinguer e Mediaset: la mossa del Ministro Carlo Nordio dopo il caso Minetti-Cipriani. newsmondo.it Bianca Berlinguer sul caso Ranucci-Nordio: Ministro nel ranch di Cipriani in Uruguay era solo un’ipotesiBianca Berlinguer torna sul caso Nordio e difende quanto accaduto in diretta a Cartabianca una settimana fa: Ranucci parlava di un’ipotesi ... fanpage.it