Il prezzo del gas naturale sta aumentando, con il prezzo tutelato a 0,56 euro per metro cubo per marzo 2026. Nella giornata di oggi, il PSV (Punto di Scambio Virtuale) ha registrato un incremento del 3,7% rispetto a ieri. Il costo di un metro cubo di gas viene aggiornato ogni giorno e rappresenta un dato chiave per chi monitora le variazioni delle tariffe energetiche e le possibili variazioni delle bollette future.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per comprendere l’andamento delle bollette e stimare quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Le variazioni del prezzo della materia prima incidono direttamente sui costi finali sostenuti dalle famiglie e dalle imprese, rendendo importante monitorare sia il mercato tutelato che quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 21 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026). A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alle caratteristiche dell’utenza.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,56 €/Smc a marzo 2026, PSV risale del 3,7% rispetto a ieri

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