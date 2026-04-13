Gas in rialzo | prezzo tutelato a 0,557699 € Smc a marzo 2026 PSV +10,9% rispetto a ieri

Il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento rispetto a ieri, con il prezzo tutelato fissato a 0,557699 euro per metro cubo (Smc) per marzo 2026. Contestualmente, il PSV è salito del 10,9%. Questo dato viene aggiornato ogni giorno ed è importante per chi deve monitorare i costi energetici e le eventuali variazioni nelle bollette domestiche.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chiunque voglia tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di metano permette di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di tariffa. Oggi, il prezzo del gas mostra segnali di rialzo sia sul mercato all’ingrosso che nel servizio di tutela, con impatti diretti sulle famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc (dato riferito a marzo 2026). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,557699 €/Smc a marzo 2026, PSV +10,9% rispetto a ieri Bolletta gas: PSV in forte rialzo (+10,9%), prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria... Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV torna a salireQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è una delle informazioni più ricercate dalle famiglie italiane, perché...