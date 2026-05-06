Il 6 maggio 2026 si sono svolti nuovi interrogatori presso la Procura di Garlasco, coinvolgendo gli imputati nel procedimento in corso. Uno di essi ha presentato una strategia difensiva che ha generato discussioni tra gli inquirenti. Parallelamente, il ruolo di un avvocato di fiducia è stato al centro di attenzione, mentre si attendono ulteriori sviluppi rispetto alle testimonianze raccolte e agli atti processuali.

Il menù garlaschese del giorno 6 maggio 2026 (a dire la verità quello dell’intera settimana) si preannuncia particolarmente gustoso, e si basa su due portate principali. La prima prevede l’ indagato Andrea Sempio a Pavia dinanzi al procuratore Stefano Civardi, il quale guida l’indagine insieme ai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Il bis di quanto accaduto lo scorso anno quando, il 20 maggio 2025, Sempio decise di non presentarsi a causa di un errore procedurale. La seconda portata, invece, avrà come protagonista Marco Poggi, fratello della vittima. Chiamato in causa nei panni di testimone. I due vecchi amici, dunque, Andrea e Marco, riuniti come un tempo.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, «un giorno in Procura»: la sottile linea difensiva di Sempio e il ruolo di Marco Poggi

Garlasco, Andrea Sempio prepara la strategia difensiva - Vita in diretta 12/12/2025

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