Andrea Sempio si preparerà a una consulenza personologica a Garlasco. La procedura riguarda un approfondimento sulla sua personalità e i suoi aspetti psicologici. La consulenza, che si terrà nel rispetto delle norme vigenti, si basa su tecniche e strumenti utilizzati nel campo della psicologia. La data e i dettagli specifici dell’appuntamento non sono stati resi noti. La finalità è di analizzare alcuni aspetti della sua sfera personale.

Garlasco, cos’è la consulenza personologica a cui si sottoporrà Andrea Sempio. Andrea Sempio si sottoporrà a una consulenza personologica. Lo riferiscono in una nota i suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, alla vigilia dell’interrogatorio del loro assistito, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. Davanti ai magistrati, fanno sapere i legali, Sempio “si avvarrà della facoltà di non rispondere” poiché “il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile”. La nota degli avvocati. “Abbiamo conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul nostro assistito – si legge nella nota degli avvocati – tramite sottoposizione dello stesso ai canonici test all’uopo usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo)”.🔗 Leggi su Tpi.it

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