Nelle ultime ore, Paola Cappa è stata ascoltata in caserma per due ore, mentre la sua gemella Stefania è stata convocata per un colloquio. L’indagato Andrea Sempio ha comunicato ai magistrati che non risponderà alle domande, chiedendo invece un profilo sulla sua personalità. A un giorno dall’interrogatorio, si sono registrati sviluppi importanti nell’indagine.

Uno dei passaggi decisivi della indagine arriva a 24 ore dall’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio. Gli inquirenti vogliono sentire come testimoni anche le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e Marco Poggi, fratello della vittima. A breve verranno tirate le somme e l’informativa dei carabinieri del nucleo investigativo si arricchirà di questo ulteriore elemento. Poi si procederà alla chiusura delle indagini. Le sorelle Cappa Oggi è stata messa in calendario l'audizione delle sorelle Cappa. Paola è entrata stamattina in auto dai carabinieri in via Vincenzo Monti a Milano ed è uscita dopo un paio d'ore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paola Cappa sentita per due ore, in caserma la gemella Stefania. Sempio non risponderà ai pm: "Chiediamo un profilo sulla sua personalità"

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