Oggi le sorelle Cappa si sono presentate in procura per essere ascoltate nell'ambito delle indagini. L'indagato Andrea Sempio, interpellato due giorni fa, ha deciso di non rispondere ai pubblici ministeri e ha richiesto un profilo sulla sua personalità. Si tratta di una delle fasi centrali dell'inchiesta, che si sviluppa a due giorni dall'interrogatorio dell'uomo.

Uno dei passaggi decisivi della indagine, arriva a 48 ore dall’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio. Gli inquirenti vogliono sentire come testimoni anche le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e Marco Poggi, fratello della vittima. A breve verranno tirate le somme e l’informativa dei carabinieri del nucleo investigativo si arricchirà di questo ulteriore elemento. Poi si procederà alla chiusura delle indagini. Le sorelle saranno sentite oggi. Paola Cappa dovrebbe arrivare stamattina dai carabinieri in via Vincenzo Monti a Milano. Stefania invece potrebbe arrivare fra la tarda mattinata e il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, oggi le sorelle Cappa in procura. Sempio non risponderà ai pm: "Chiediamo un profilo sulla sua personalità"

Garlasco, Francesco Chiesa Soprani su gemelle Cappa, Marco Poggi e un'esclusiva su una nuova perizia

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Garlasco, oggi le sorelle Cappa in procura per testimoniare. Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondereUno dei passaggi decisivi della indagine, arriva a 48 ore dall’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, oggi l'interrogatorio delle gemelle Cappa. Anche Marco Poggi convocato dai pm; Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno interrogate anche le sorelle Cappa e Marco Poggi; Garlasco, chiamate a testimoniare le sorelle Cappa. Mercoledì Sempio dai pm, in contemporanea con Marco Poggi; Garlasco, oggi le gemelle Cappa sentite come testimoni. Domani convocato Marco Poggi.

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Mattino 5. . #Garlasco, Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere Gli aggiornamenti in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook

Caso #Garlasco. Saranno sentite come persone informate sui fatti, le gemelle #Cappa, cugine di #ChiaraPoggi. Domani, toccherà a #MarcoPoggi, fratello della vittima x.com