Garlasco Sempio non risponde ai pm Marco Poggi lo difende | Non è colpevole

Andrea Sempio non ha risposto ai pubblici ministeri durante un interrogatorio, mentre l’avvocato di fiducia ha dichiarato che il suo assistito non è colpevole. Si tratta di uno degli ultimi sviluppi dell’indagine in corso nella zona di Garlasco, che sta per concludersi. La vicenda coinvolge anche Marco Poggi, che si è schierato in difesa di Sempio, tra i protagonisti dell’indagine.

AGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi per la prima volta ha guardato negli occhi i pm che stanno cercando di riscrivere la trama del delitto e che lo hanno convocato per dargli la possibilità di difendersi. Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi. Tutto come previsto, dunque. La scelta era stata anticipata nei giorni scorsi dai suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti. In contemporanea si è svolta l'audizione di Marco Pogg i, il fratello di Chiara, ritenuto dagli inquirenti guidati dal procuratore Fabio Napoleone una figura centrale nella nuova ricostruzione.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco, Sempio non risponde ai pm. Marco Poggi lo difende: "Non è colpevole" Garlasco, Pasquale Bacco contro il legale di Marco Poggi e chi minimizza la perizia Albani Notizie correlate Garlasco: Sempio 4 ore in procura, ma non risponde ai pm. Marco Poggi lo difende: «Mai visti con Andrea i video intimi di mia sorella»Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia dopo quasi 4 ore. Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, non risponde ai pm. Marco Poggi ascoltato per due oreAGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso Garlasco: Sempio non risponderà ai pm domani a Pavia; Garlasco, Sempio in procura per quasi 4 ore, non risponde ai pm. Marco Poggi: Mai visti con lui i video inti…; Garlasco, interrogate le gemelle Cappa. Ora tocca a Marco Poggi e Andrea Sempio (che non risponderà ai pm); Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. Oggi tocca alle gemelle Cappa: perché vengono sentite?. Delitto Garlasco, Sempio non risponde. Marco Poggi: Con lui mai visti video di Chiara LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it Garlasco, Sempio non parla: il fratello di Chiara Poggi invece sì. Cosa ha detto MarcoAndrea Sempio si avvale della facoltà di non rispondere. Il fratello di Chiara Poggi, Marco, sentito per due ore come testimone: Non ho mai visto video di mia sorella con Sempio. blogsicilia.it Marco Poggi interrogato per due ore, Andrea Sempio per quattro - facebook.com facebook La versione di Marco Poggi, fratello di Chiara, resta identica e difende Andrea Sempio: mai visto i video intimi tra la ventiseienne e il fidanzato Alberto Stasi presenti nel pc di casa Poggi al quale l'allora 19enne e l'amico avevano libero accesso. Davanti ai p x.com