Garlasco | Sempio 4 ore in procura ma non risponde ai pm Marco Poggi lo difende | Mai visti con Andrea i video intimi di mia sorella

Andrea Sempio è stato in procura per circa quattro ore, senza però rispondere alle domande dei pubblici ministeri. Durante l’interrogatorio, ha mantenuto un atteggiamento di silenzio. Un avvocato difensore ha dichiarato che Sempio non ha mai condiviso con un’altra persona alcuni video considerati intimi di una donna coinvolta nel caso. La riapertura dell’indagine riguarda il delitto avvenuto a Garlasco.

Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia dopo quasi 4 ore. È uscito in auto senza fermarsi davanti ai numerosi giornalisti presenti. Il 39enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una decisione che era stata anticipata dai suoi legali, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, in attesa di poter esaminare l’intero fascicolo delle accuse a suo carico e preparare una difesa completa. Sempio ha sempre respinto ogni accusa di coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi, per il quale l’ex fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, con sentenza confermata dalla Cassazione.🔗 Leggi su Open.online

GARLASCO: I SEGRETI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO SUL PC MANOMESSO DI CHIARA. I DOCUMENTI INEDITI.

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Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com