Garlasco convocazione a sorpresa per Andrea Sempio Il pm | Ha ucciso Chiara Poggi da solo

A Garlasco, Andrea Sempio è stato convocato all’improvviso dalla procura di Pavia per un interrogatorio previsto il 6 maggio. La convocazione avviene a pochi giorni dalla chiusura delle indagini e il pubblico ministero ha affermato che l’indagato avrebbe agito da solo nell’omicidio di Chiara Poggi. La vicenda giudiziaria riguarda un caso di cronaca nera ancora aperto.

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel caso di Garlasco, è stato convocato a sorpresa dalla procura di Pavia per un interrogatorio fissato il 6 maggio, a pochi giorni dalla chiusura delle indagini. Si tratta di un passaggio cruciale: un anno fa Sempio non si presentò all’interrogatorio, con i suoi legali che sollevarono un vizio formale legato alla mancata indicazione dell’ accompagnamento coatto, facendo saltare l’audizione. Il pm: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo" La Procura di Pavia, nell’invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario togliendo la parte in cui l’amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Garlasco, convocazione a sorpresa per Andrea Sempio. Il pm: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo" Speciale Garlasco: il Video di Andrea Sempio sul PC di Chiara Poggi - Accesso non Autorizzato Notizie correlate Bomba su Garlasco, la svolta dei Pm: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo"La Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario... Leggi anche: Garlasco, pm Pavia: «Andrea Sempio uccise Chiara Poggi da solo, non c'è concorso in omicidio» Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini. Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indaginiAndrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Sarà l'occasione per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura definitiva delle ... ilmattino.it Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura a PaviaCaso Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia il 6 maggio. Nuove indagini e polemiche sulle verifiche mai fatte. blogsicilia.it