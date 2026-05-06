Nelle ultime ore è emersa una nuova intercettazione inedita in cui Sempio viene ascoltato mentre parla di Chiara in auto. Il Tg1 ha reso noto che l’indagato ha anche affermato di aver visto un video che riguarda la vittima e Stasi. Questi nuovi elementi si aggiungono alle numerose prove già emerse nel corso delle indagini.

Intercettazioni inedite, che si aggiungerebbero ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi. È questa la novità del faccia a faccia tra Sempio e i pm di Pavia, andato in scena oggi in procura e durato tre ore e mezza. Andrea, indagato, si è avvalso della facoltà di non rispondere come annunciato nei giorni scorsi dai suoi avvocati. Questo è uno degli ultimi step prima della chiusura delle indagini, a cui segue di norma la richiesta di rinvio a giudizio. Sempio era alla guida dell'auto che ha lasciato la procura con i suoi avvocati. Le intercettazioni contestate Sarebbero state contestate anche delle intercettazioni....🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, Sempio intercettato mentre parla di Chiara in auto. Il Tg1 rivela: «Ha visto il video di lei e Stasi»

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