Oggi le sorelle Cappa si sono presentate in tribunale per testimoniare nell’ambito dell’indagine in corso. L’indagato, Andrea Sempio, ha deciso di non rispondere alle domande durante l’interrogatorio di 48 ore fa. Questa fase rappresenta un momento importante nel procedimento giudiziario che riguarda il caso.

Uno dei passaggi decisivi della indagine, arriva a 48 ore dall’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio. Gli inquirenti vogliono sentire come testimoni anche le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e Marco Poggi, fratello della vittima. A breve verranno tirate le somme e l’informativa dei carabinieri del nucleo investigativo si arricchirà di questo ulteriore elemento. Poi si procederà alla chiusura delle indagini. Le sorelle saranno sentite oggi. Paola Cappa dovrebbe arrivare stamattina dai carabinieri in via Vincenzo Monti a Milano. Stefania invece potrebbe arrivare fra la tarda mattinata e il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, oggi le sorelle Cappa in procura per testimoniare. Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere

Garlasco, come era il rapporto tra Chiara e le gemelle Cappa - Ore 14 del 28/11/2025

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Temi più discussi: Garlasco, oggi l'interrogatorio delle gemelle Cappa. Anche Marco Poggi convocato dai pm; Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno interrogate anche le sorelle Cappa e Marco Poggi; Garlasco, chiamate a testimoniare le sorelle Cappa. Mercoledì Sempio dai pm, in contemporanea con Marco Poggi; Garlasco, oggi le gemelle Cappa sentite come testimoni. Domani convocato Marco Poggi.

Garlasco, l'inchiesta entra nel vivo: oggi le sorelle Cappa dai pm, poi tocca a Sempio e Marco PoggiNon solo l'interrogatorio di Andrea Sempio, ma anche la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa e di Marco Poggi. Sono gli atti finali dell'inchiesta con cui la Procura ... ilmattino.it

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Caso #Garlasco. Saranno sentite come persone informate sui fatti, le gemelle #Cappa, cugine di #ChiaraPoggi. Domani, toccherà a #MarcoPoggi, fratello della vittima x.com