Il 27 febbraio 2025 Andrea Sempio ha ricevuto l’avviso di garanzia, segnando un anno dalla riapertura delle indagini sulla morte di Chiara Poggi. Era la terza volta che si trovava sotto indagine per quel delitto avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Negli ultimi mesi sono stati condotti nuovi accertamenti e analisi sul caso.

Era il 27 febbraio 2025 quando Andrea Sempio ricevette l’avviso di garanzia. Per la terza volta nella sua vita si ritrovava indagato per la morte di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. La prima telefonata fu per il suo avvocato, Angela Taccia. E da quel momento, tutto ricominciò. Dodici mesi dopo, l’indagine sembra alle battute finali. La professoressa Cristina Cattaneo ha depositato la sua relazione, 300 pagine ancora secretate che potrebbero riscrivere una parte importante della storia giudiziaria di questo caso. Un anno denso, fatto di colpi di scena, polemiche e nuove prove scientifiche. Ecco perché vale la pena ripercorrerlo per intero. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, un anno esatto dalla riapertura delle indagini. Cosa è successo negli ultimi mesi

