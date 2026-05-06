Oggi davanti al tribunale di Pavia si sono radunati numerosi giornalisti, fotografi e curiosi in attesa di aggiornamenti sull’inchiesta riguardante il delitto di Garlasco. Sempio è arrivato in procura e ha evitato i giornalisti, annunciando che non risponderà ai pm. È prevista anche la testimonianza di Marco Poggi, chiamato a comparire nell’ambito dell’indagine. La scena si è svolta sotto l’occhio delle telecamere e delle fotocamere di molti presenti.

Telecamere, fotografi, curiosi e decine di giornalisti davanti al tribunale di Pavia per una nuova giornata cruciale nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è arrivato questa mattina in procura per l’interrogatorio fissato dai magistrati che hanno riaperto il caso a quasi diciannove anni dal delitto del 13 agosto 2007. L’uomo si è presentato accompagnato dai suoi avvocati, ma la strategia difensiva è già stata annunciata: nessuna risposta alle domande degli inquirenti, almeno per ora. I legali sostengono che il quadro investigativo non sia ancora completo e che la difesa non abbia avuto accesso a tutti gli atti necessari per affrontare l’interrogatorio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Sempio arriva in procura ed evita i giornalisti: non risponderà ai pm. Atteso anche Marco Poggi come testimone

Garlasco: per la Procura Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi - Ore 14 del 01/05/2026

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