Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa nel 2007 a Garlasco, è arrivato questa mattina in Procura. Si è presentato con la propria auto, cercando di evitare i fotografi e le telecamere presenti all’esterno. La visita in ufficio segue le recenti indagini e gli approfondimenti sulla vicenda giudiziaria legata al caso. Poggi non ha rilasciato dichiarazioni all’arrivo.

Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, è entrato - dribblando i numerosi giornalisti presenti - in procura a Pavia da un ingresso secondario con un'auto con i vetri scuri per essere ascoltato come testimone nella nuova inchiesta che vede indagato per omicidio aggravato l'amico Andrea Sempio. Il 37enne - sentito l'ultima volta il 20 maggio 2025 - è chiamato (nuovamente) a spiegare a quali stanze della villetta di via Pascoli aveva accesso l'amico, ma anche sui rapporti tra la sorella e l'indagato, così come del contenuto dei video intimi della ventiseienne e di Stasi, protetti da password, trovati nel computer di casa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Marco Poggi arrivato in Procura: il dettaglio sulla sua auto

Garlasco. Il filo che lega Marco Poggi ed Andrea Sempio. Omicidio Chiara Poggi.

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Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com