Nelle indagini in corso sulla vicenda di Garlasco, la Procura di Pavia ha convocato le gemelle Cappa e Marco Poggi per fornire ulteriori testimonianze. Le nuove analisi hanno portato a un quadro più chiaro, anche se alcuni aspetti restano ancora da chiarire. La procura sta approfondendo i dettagli del caso, senza yet determinare conclusioni definitive.

Dalle nuove indagini della Procura di Pavia sul caso Garlasco, emerge un quadro più definito ma ancora complesso. Nuove dichiarazioni della difesa di Andrea Sempio si affiancano a nuove ipotesi investigative e ricostruzioni dettagliate. Presto saranno interrogati anche le sorelle Cappa, cugine di Chiara Poggi e il fratello della vittima Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio diChiara Poggiavvenuto il 13 agosto 2007 aGarlasco, avrebbe avuto tra i 18 e i 20 anni unaforte ossessione amorosa. Tuttavia, secondo i suoi legali, questa non sarebbe stata rivolta alla vittima. Gli avvocatiAngela TacciaeLiborio Cataliottistarebbero valutando la possibilità di far testimoniare la reale destinataria di quell’interesse, per chiarire definitivamente la questione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Garlasco, gemelle Cappa e Marco Poggi convocati in procura

Caso POGGI: Gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

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