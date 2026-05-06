In un'operazione di ascolti telefonici, sono state rese note nuove intercettazioni relative a Sempio, che coinvolgono anche Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dal Tg1, Sempio avrebbe tentato un approccio con la giovane, che avrebbe rifiutato. Le registrazioni includono anche un video di Chiara Poggi con Stasi, che era già stato menzionato in precedenti indagini. Questi elementi si aggiungono agli altri già noti agli inquirenti.

Intercettazioni inedite, che si aggiungono ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi. È la clamorosa novità dei faccia a faccia tra Sempio, Marco Poggi e i pm di Pavia, andati in scena oggi in procura. Andrea, indagato, si è avvalso della facoltà di non rispondere come annunciato nei giorni scorsi dai suoi avvocati. A rivelarne il contenuto è il Tg1: le intercettazioni che i pm di Pavia hanno fatto ascoltare al fratello di Chiara Poggi, Marco, riguardano alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda per cui è indagato....🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: «Tentò un approccio e Chiara Poggi rifiutò». Aveva visto il video di lei e Stasi

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Andrea Sempio, il Tg1: «Tentò un approccio e lei rifiutò». Le intercettazioni: parlava di Chiara Poggi in autoIntercettazioni inedite, che si aggiungerebbero ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi.

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