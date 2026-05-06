A Garlasco, le cugine coinvolte nell'indagine sono state ascoltate come testimoni, portando alla luce un possibile nuovo movente legato al delitto. Le autorità stanno esaminando attentamente le dichiarazioni e le prove raccolte, cercando di capire come le testimonianze delle cugine possano inserirsi nel quadro investigativo. Nel frattempo, si stanno analizzando le telefonate fatte nelle ore precedenti all'evento e l'identità di un uomo associato a queste comunicazioni.

? Cosa scoprirai Come può l'ipotesi della cugina coincidere con le nuove prove?. Chi è l'uomo legato alle telefonate fatte prima dell'omicidio?. Perché le parole del 2007 sono tornate decisive oggi?. Cosa rivelano i nuovi accertamenti sul movente dello stalker?.? In Breve Paola e Stefania Cappa interrogate per quattro ore totali dai Carabinieri.. Sempio avrebbe effettuato tre telefonate alla casa dei Poggi il 7 e 8 agosto 2007.. L'avvocato Antonio Marino ha assistito le cugine durante le ore di interrogatorio.. Le indagini escludono il coinvolgimento delle Cappa nel caso del fosso del Tromello.. Ieri, nella caserma dei Carabinieri, Paola Cappa e sua sorella Stefania sono state interrogate per un totale di quattro ore in merito alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco, le cugine interrogate: emerge un nuovo movente per il delitto

Garlasco, emerge un nuovo protagonista: il mistero dell’ultimo video guardato da Chiara

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A Marco Poggi, nel corso dell'interrogatorio di oggi, sarebbero state fatte ascoltare delle intercettazioni di alcune frasi che Andrea Sempio ha pronunciato da solo, in auto, nel 2025 in cui avrebbe fatto riferimento alla vittima del delitto di Garlasco e alla vicenda x.com