Il 5 maggio 2026, nel procedimento relativo al delitto di Garlasco, si sono svolti gli interrogatori delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. Per l’ultima volta, sono state chiamate a rispondere alle domande degli inquirenti in un contesto che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La procura di Pavia ha mantenuto riserbo sui dettagli delle dichiarazioni fornite durante l’interrogatorio.

Garlasco, 5 maggio 2026 – A volte ritornano. Nella storia degli innumerevoli rientri in scena che è diventato il delitto di Garlasco, da quando la procura di Pavia ha deciso di indagare come indiziato per l’omicidio di Chiara Poggi Andrea Sempio, stavolta è venuto il turno delle gemelle Cappa. Paola e Stefania hanno rappresentato, nel romanzone giallo garlaschese (ma anche tragedia, per molti versi, a partire dalla morte di una ragazza con tutta la vita davanti) il cotè più mediaticamente e amaramente glamour. Lo scadente fotomontaggio affisso ai cancelli della villa per rendere omaggio alla povera cugina uccisa. Gli occhiali da sole dietro i quali nascondere lacrime così come qualsiasi espressione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’interrogatorio delle gemelle Cappa: le cugine di Chiara (per l’ultima volta?) sul proscenio del delitto di Garlasco. Cosa è successo

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, oggi l'interrogatorio delle gemelle Cappa. Anche Marco Poggi convocato dai pm; Gemelle Cappa e Marco Poggi convocati in procura a Pavia: interrogatori prima del fine indagini; Gemelle Cappa, oggi l'interrogatorio. Paola dopo la morte di Chiara Poggi: Potrebbe avere subito avances da qualcuno che non ha accettato il rifiuto; Garlasco, finiti gli interrogatori di Paola e Stefania Cappa. I legali: Massima collaborazione.

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