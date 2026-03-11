Perché sono andate in procura Garlasco la decisione delle gemelle Cappa

Le gemelle Cappa si sono presentate in procura, portando alla luce nuovi dettagli relativi all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. La vicenda, che ha coinvolto anche altri processi e indagini, non si arresta e continua a essere al centro di discussioni e analisi. Questi sviluppi si aggiungono alle molteplici tappe giudiziarie che hanno interessato il caso nel corso degli anni.

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nell’agosto del 2007, continua a generare polemiche, sospetti e nuovi fronti giudiziari a distanza di quasi vent’anni. La recente riapertura di alcune verifiche investigative da parte della Procura di Pavia ha riacceso l’attenzione mediatica su uno dei casi di cronaca nera più discussi della storia italiana. Con il progressivo avvicinarsi alla conclusione delle nuove indagini, il dibattito pubblico si è fatto ancora più acceso, tra ricostruzioni, ipotesi e prese di posizione. Negli ultimi mesi, insieme alla riattivazione delle attività investigative, sono tornate a circolare anche vecchie teorie e sospetti già emersi negli anni successivi al delitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

