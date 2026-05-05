A Garlasco sono state ascoltate a lungo le testimonianze delle gemelle Cappa, con l’obiettivo di chiarire eventuali dettagli sul passato. Nel frattempo, un altro testimone ha scelto di non intervenire, rimanendo in silenzio. Le indagini della Procura di Pavia continuano da quasi due decenni, cercando di fare luce su un caso irrisolto che coinvolge diversi interrogativi e testimonianze contrastanti.

Garlasco, un mistero senza fine. L’ombra del sospetto, le indagini della Procura di Pavia, testimoni di sempre a confronto con gli inquirenti, tutto alla ricerca di una verità che in 19 anni sembra ancora non emergere dalla palude dei non detti, dei depistaggi, dei dubbi e e degli errori fatali. C’era tutto questo oggi nell’aria che si respirava all’ingresso e dentro la caserma dei carabinieri Montebello di Milano, dove si è scritto un nuovo capitolo giudiziario sul delitto di Garlasco. Un capitolo che entra nel vivo di un racconto lungo quasi due decenni, con una giornata di audizioni serrate: quelle di Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, convocate come persone informate sui fatti nell’ambito della nuova inchiesta che vede indagato il 38enne Andrea Sempio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, le gemelle Cappa sentite a lungo: la verità nel passato? Intanto Sempio sceglie il silenzio

Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi: dalla condanna di Stasi alla pista di Sempio. Cosa sappiamo

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