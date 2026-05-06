Garlasco il Tg1 | Sempio intercettato ammette di aver visto il video tra Chiara Poggi e Alberto E imita la vittima | Non ci voglio parlare con te

Il 14 aprile 2025 il Tg1 ha riferito che Andrea Sempio è stato intercettato mentre si trovava in auto. Durante la conversazione, ha ammesso di aver visto un video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi, presumibilmente conservato in una pen drive. In un altro passaggio, Sempio imitava la vittima dicendo di non voler parlare con qualcuno.

Secondo quanto riporta il Tg1 il 14 aprile 2025 Andrea Sempio è stato intercettato in auto. Parlando da solo, ammette di aver visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi, video forse conservato in una pen drive. Dice di averla chiamata prima dell’omicidio. Imita la voce di Chiara, che si sarebbe rifiutata di parlargli. Secondo l’intercettazione, anticipata in un’esclusiva del Tg1, la giovane gli avrebbe risposto: « Non ci voglio parlare con te », riattaccando subito dopo. Secondo quanto riporta la Rai quando Sempio fu intercettato la notizia di questi video era ancora poco nota. E su questo aspetto puntano gli inquirenti. Il video in questione sarebbe stato contenuto in una cartella nominata “Albert”, nel pc a cui aveva accesso la giovane e il fratello di lei, Marco Poggi.🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, il Tg1 e le intercettazioni di Sempio in auto: «Ho visto il video di Chiara e Alberto». Poi ammette di aver tentato «un approccio»Nelle intercettazioni, Andrea Sempio – parlando da solo – avrebbe riferito di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, tentando un approccio.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Garlasco, chiamate a testimoniare le sorelle Cappa. Mercoledì Sempio dai pm, in contemporanea con Marco Poggi.

Sempio intercettato da solo in auto: Vidi video Chiara, rifiutò il mio approccio. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, testimonianza Marco Poggi finita dopo due ore. Sempio ancora dai pm LIVE ... tg24.sky.it

Garlasco, le intercettazioni di Sempio. Il Tg1: «Tentò un approccio e Chiara Poggi rifiutò». Aveva visto il video di lei e StasiIntercettazioni inedite, che si aggiungono ai tanti altri elementi d'accusa in gran parte già emersi. È la clamorosa novità dei faccia a faccia tra Sempio, ... ilmattino.it

L'indagato nell'ultimo filone d'indagine per l'omicidio di Chiara Poggi del 2007 sarebbe stato sentito parlare da solo in macchina, nell'aprile del 2025 - facebook.com facebook

Garlasco, Andrea Sempio intercettato: ha tentato un approccio e Chiara Poggi ha rifiutato. Avrebbe chiamato la ragazza al telefono prima del delitto #ANSA x.com