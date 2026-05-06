Garlasco Il Tg1 e le intercettazioni di Sempio | Ho visto i video di Chiara prima dell' om

Il 14 aprile 2025, un'intercettazione diffusa sui social del Tg1 riporta le parole di un uomo che afferma di aver visto i video di due persone, Alberto e Chiara. La Procura di Pavia e i carabinieri di Milano considerano questa conversazione un elemento che coinvolgerebbe Andrea Sempio. La conversazione si inserisce nel contesto di indagini in corso relative a un caso di cronaca locale.

AGI - "Ho visto il video di Alberto e di Chiara". È questa l'intercettazione del 14 aprile 2025 riportata dai social del Tg1 che per la Procura di Pavia e i carabinieri di Milano incastrerebbe Andrea Sempio. Sempio è in auto, parla da solo, siamo a circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui. Una cimice nella macchina cattura le parole del ragazzo. In un soliloquio, Sempio avrebbe detto di avere telefonato a Chiara prima dell'omicidio tentando un approccio. L'audio con questa intercettazione sarebbe stato fatto ascoltare a Marco Poggi stamattina dai carabinieri. A Pavia. Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura.🔗 Leggi su Agi.it

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Caso Poggi, perché Andrea Sempio potrebbe essere rinviato a giudizio - Ore 14 Sera 08/01/2026

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Per chi ha ricostruito passo passo le indagini il movente del delitto di Garlasco verterebbe oltre che ad una serie di nuove prove e di incongruenze nelle ricostruzioni dei fatti da parte di alcuni testimoni, anche nei video intimi tra Alberto e Chiara. Gli inquirenti, - facebook.com facebook

#Garlasco Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. Il fratello della vittima, Marco Poggi, sentito come persona informata sui fatti. L’inviato #GR1 x.com