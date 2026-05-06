Garlasco il report di Alessandra Ghisleri | ecco cosa non vogliono rivelare

«Roma Capitale, vieni avanti. Io ti vedo!». Piero Chiambretti ha aperto così sabato scorso la terza stagione di Fin che la barca va, riveduta e corretta. Sei puntate, al sabato, settanta minuti dalle 20 su Rai 3. Stessa location, la barca che naviga sul Tevere, e format leggermente modificato. Due momenti distinti, due “movimenti”: “Col vento in poppa” e “Controcorrente”. Non cambia invece l'approccio alla materia televisiva: scanzonato, leggero ma non superficiale, ironico. Si naviga nella cronaca e nell’attualità, tra informazione e cultura. Nessun ambizione di dare lezioni, semmai la voglia di guardare al mondo con sguardo un po’ laterale e fuori dagli schemi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Garlasco, i due destini di Sempio e Stasi: cosa succede ora

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