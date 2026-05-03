A pochi giorni da una data chiave nel processo per il delitto di Garlasco, le attenzioni sono rivolte alle strategie difensive. La questione centrale riguarda la possibilità di un intervento pubblico da parte dell’avvocato di parte, che potrebbe influenzare l’andamento delle prossime udienze. Il silenzio mantenuto fino a ora si scontra con l’incertezza che aleggia sulla decisione finale, mentre si attende di capire quali mosse saranno adottate in vista di questa data cruciale.

C’è una data che incombe e un silenzio che pesa più di qualsiasi dichiarazione. Nel caso del delitto di Garlasco, a pochi giorni da un passaggio cruciale, l’attenzione si concentra su una scelta tanto semplice quanto determinante: parlare oppure no. Una decisione che non riguarda solo la strategia difensiva, ma che potrebbe influenzare l’intero equilibrio dell’indagine. Intorno a questa attesa si muovono ipotesi, valutazioni e timori, mentre il quadro resta ancora parziale e carico di incognite. Delitto di Garlasco: Sempio convocato. Il 6 maggio, Andrea Sempio dovrà presentarsi davanti ai magistrati della Procura di Pavia, chiamato a rispondere delle accuse legate all’omicidio di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la strategia di Sempio: ecco cosa potrebbe fare il 6 maggio

GARLASCO 2026: La Procura ha il colpevole Il 6 Maggio cambia tutto!

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#Garlasco Il 6 maggio Andrea #Sempio sarà davanti alla Procura di Pavia. Accusato di essere l'unico assassino di Chiara #Poggi, dovrà decidere se rispondere alle domande dei magistrati oppure se depositare una memoria e rilasciare dichiarazioni spontan x.com