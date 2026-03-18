Alessandra Ghisleri la profezia | Cosa peserà e non poco sul referendum

Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, ha dichiarato che la guerra e le sue conseguenze avranno un impatto significativo sul referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. La sua analisi si basa sui dati raccolti e sull’andamento delle opinioni pubbliche in vista della consultazione elettorale.

"La guerra e le sue conseguenze peseranno non poco sul referendum": a dirlo la sondaggista e direttrice di Euromedia Reserach Alessandra Ghisleri a proposito della consultazione elettorale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. A preoccupare è soprattutto la posizione del presidente americano Donald Trump, che rischia di non aiutare la coalizione di centrodestra nella sua battaglia per il Sì. Solo ieri il governo Meloni, anche se in maniera meno netta rispetto a Londra e Berlino, ha detto no all'invio di navi nello stretto di Hormuz come richiesto dal capo della Casa Bianca per evitare un eccessivo coinvolgimento dell'Italia nel conflitto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alessandra Ghisleri, la profezia: "Cosa peserà, e non poco, sul referendum" Articoli correlati Sondaggi Futuro Nazionale, Alessandra Ghisleri al GdI: “Lista di Vannacci all’1,6%, Lega all’8%, -0,5% senza il Generale”La sondaggista dell’istituto Only Numbers Alessandra Ghisleri ha commentato al Giornale d’Italia i sondaggi sul nuovo partito di Vannacci Futuro... Leggi anche: TonyPitony sarà a Sanremo, la profezia di Fiorello e l’annuncio ufficiale: cosa potrà cantare sul palco dell’Ariston Contenuti e approfondimenti su Alessandra Ghisleri Discussioni sull' argomento Alessandra Ghisleri, la profezia: Cosa peserà, e non poco, sul referendum | Libero Quotidiano.it; Alessandra Ghisleri, incubo terrorismo e attentati: cosa svela il report | Libero Quotidiano.it. La società di consulenza MAIM investe in Only Numbers ed Euromedia Research. Alessandra Ghisleri assumerà la carica di PresidenteMaim, società di consulenza esperta nel management delle relazioni istituzionali e delle relazioni con i media, rafforza il proprio posizionamento nel settore della comunicazione strategica e delle ... affaritaliani.it Sciopero, cortei, elezioni... Ghisleri gela la sinistra: Italiani non vogliono essere strumentalizzatiNegli ultimi giorni la politica italiana è stata attraversata da un acceso dibattito sulla solidarietà al popolo palestinese. Tuttavia, un’analisi attenta dei sondaggi rivela una realtà più complessa ... iltempo.it Realpolitik TV. . Rischio terrorismo in Europa dopo l'attacco in #Iran: "Il 73,6% degli italiani pensa che aumenterà" I sondaggi di Alessandra Ghisleri a #Realpolitik - facebook.com facebook