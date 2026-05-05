Un nuovo e agghiacciante messaggio datato Natale 2015 solleva parecchi dubbi. A riportarlo è Mattino 5 che mostra quanto scritto dall'utente "Andreas" sul forum "Italian Seduction". Attraverso il nickname utilizzato da Andrea Sempio, viene scritto: "La mentalità che porta ad armarsi in vista di un grande ipotetico pericolo da cui difendersi è la stessa mentalità che porta ad infierire ad oltranza, a dare quel calcio in testa che non serve o ad usare un’arma per difendersi finendo per combinare un qualche casino. Perché se poi quello si rialza, se spuntano gli amici, se si muove ancora, ero da solo etc. è una mentalità che nasce dalla mancanza di controllo sulla situazione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, quel messaggio del 2015 che ricorda l'omicidio: "Calcio in testa e arma per difendersi"

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