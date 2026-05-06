A Pavia si svolge oggi l’interrogatorio di Andrea Sempio, l’unico indagato nella seconda inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco. L’udienza si svolge nel contesto di un’indagine ancora aperta, con l’obiettivo di fare luce su alcuni aspetti non ancora chiariti del caso. La presenza dell’indagato si inserisce in un percorso di approfondimenti giudiziari avviato dopo le prime fasi delle indagini.

Il caso Garlasco. Attesa a Pavia per l’interrogatorio, oggi, di Andrea Sempio, unico indagato nella seconda inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. In Procura, come teste, anche il fratello di Chiara, Marco. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Garlasco, il giorno dell'interrogatorio di Sempio indagato per il delitto di Chiara Poggi

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Panoramica sull’argomento

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Indagato nel nuovo filone dell’omicidio di Chiara Poggi, oggi ha scelto di non rispondere ai pm, ma ha detto sì a test e colloqui clinici - facebook.com facebook

Oggi Marco #Poggi, fratello di Chiara, sarà ascoltato come testimone dagli inquirenti che stanno per chiudere le nuove indagini sull'omicidio di #Garlasco di 18 anni fa. #andreasempio x.com