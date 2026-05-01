Delitto di Garlasco i profili di Stasi e Sempio | il condannato e il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

A diciannove anni dall’omicidio di una giovane donna in un comune della provincia, il procedimento giudiziario relativo al caso prosegue con aggiornamenti sui due principali indagati. Da un lato, c’è l’uomo condannato per aver commesso il delitto, dall’altro, un nuovo sospettato che risulta essere attualmente sotto indagine. La vicenda, che ha coinvolto vari aspetti legali e personali, continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

A 19 dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso del delitto di Garlasco continua a muoversi su un doppio binario giudiziario e umano, quello che oggi vede contrapposti — o forse intrecciati — i destini di Alberto Stasi e Andrea Sempio. Il primo condannato in via definitiva “oltre ogni ragionevole dubbio” come da sentenza della Cassazione, il secondo indicato – nelle indagini preliminari della procura di Pavia – come il killer che la colpì perché respinto. Due figure profondamente diverse, accomunate però dall’essere finite al centro di uno dei più controversi procedimenti penali italiani. Stasi aveva 24 anni quando, il 13 agosto 2007, chiamò i soccorsi al 118 denunciando la morte della fidanzata nella villetta di via Pascoli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, i profili di Stasi e Sempio: il condannato e il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi Le novità di Garlasco su Stasi e Sempio: cosa significano e cosa può succedere Notizie correlate Delitto Garlasco, tra Sempio e Stasi ipotesi "nessun colpevole" per l'omicidio di Chiara Poggi: lo scenarioLa nuova indagine della procura di Pavia ha riaperto il caso del delitto di Garlasco. Garlasco, pm: "Stasi innocente, Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo, nessun concorso in omicidio"Possibile svolta nel caso del delitto di Garlasco, Andrea Sempio è stato convocato in Procura per interrogatorio fissato il 6 maggio 2026, seconso i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Delitto di Garlasco, la nuova ricostruzione: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiuto; Delitto di Garlasco, la convocazione di Andrea Sempio il 6 maggio: per la procura avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale. Garlasco, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo averlo rifiutato secondo la Procura di PaviaSecondo la procura di Pavia sarebbe stato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Nell’invito a comparire i pm indicano anche il presunto movente del delitt ... virgilio.it Delitto di Garlasco, la procura: Sempio uccise Chiara Poggi per un rifiutoAndrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. È questa la ricostruzione della procura di Pavia ... tg24.sky.it CHIARA POGGI ED IL DELITTO DI GARLASCO: SEDICI ANNI DI DOMANDE Il delitto di Garlasco, a sedici anni di distanza, continua a lasciare dietro di sé un dolore profondo e un senso di inquietudine che il tempo non ha cancellato. Il nome di Chiara Poggi r - facebook.com facebook Sono 10 anni che vi parliamo del delitto di Garlasco e della possibile innocenza di Alberto Stasi. Oggi una nuova verità è più vicina Proviamo a capirlo con Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese #LeIene x.com