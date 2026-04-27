Caso chiuso Garlasco l’annuncio dell’avvocato a Mattino Cinque | Salterete sulla sedia

Un nuovo aggiornamento sulla vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi è stato annunciato dall’avvocato durante la trasmissione Mattino Cinque, con l’affermazione che l’esito del procedimento potrebbe sorprendere gli spettatori. La vicenda, che ha visto diversi processi e decisioni nel corso degli anni, torna a essere al centro dell’attenzione con possibili sviluppi che potrebbero modificare l’orientamento delle sentenze passate.

La vicenda giudiziaria legata all’ omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione con sviluppi che potrebbero cambiare radicalmente uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Dopo una lunga fase processuale culminata nella condanna definitiva di Alberto Stasi, qualcosa sembra essersi incrinato nel quadro che per anni è stato considerato certo. Oggi, infatti, la procura di Pavia si muove su un terreno delicato, cercando di riaprire uno scenario che sembrava ormai chiuso. Al centro di tutto c’è l’ipotesi di un possibile errore giudiziario. Una prospettiva che, se confermata, porterebbe a riscrivere completamente la storia di quanto accaduto a Garlasco nel 2007.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Garlasco, l’avvocato di Sempio interviene a Mattino Cinque: “La verità è vicina”A quasi vent’anni da uno dei delitti più discussi della cronaca italiana, il caso di Garlasco continua a far parlare e a dividere l’opinione pubblica. Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio a Mattino Cinque: “La verità è vicina”A distanza di quasi vent’anni, il delitto di Garlasco resta uno dei casi più seguiti della cronaca italiana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco in Tv, la 'strana morte' dell'anziano vicino di Sempio. Panicucci: Basta il buon senso per avere dubbi. E la vedova avanza un movente; Delitto di Garlasco, spuntano audio inediti: Ipotesi depistaggio nelle indagini; Garlasco, il giallo del pensionato morto nel 2010 I La moglie: Non ho mai creduto al suicidio; Delitto Garlasco, la difesa Sempio accelera: due nuovi consulenti (segreti) sul caso. Garlasco in Tv, la coincidenza sul DNA alimenta i sospetti sulla regolarità del processo a Stasi. L'avvocato sentenzia: Il caso è chiusoNella puntata di Mattino Cinque di lunedì 27 aprile 2026 si è parlato a lungo di Garlasco, diversi elementi spianano la strada verso la revisione per Stasi ... libero.it Garlasco, a Mattino Cinque emerge il giallo del pensionato morto: Perché non si è indagato?Nuovi dubbi sul caso Garlasco: l’avvocato Gallo parla di omicidio e chiede perché non siano state fatte indagini ... affaritaliani.it L'intervento dell'uomo a "Mattino Cinque": "Pamela aveva i capelli fini, castani e lunghi. Non può essere il suo" - facebook.com facebook