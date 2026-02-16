Garlasco Andrea Sempio parla al Tg1 | Mai visto il video intimo di Chiara e Alberto

Il delitto di Garlasco torna a occupare prepotentemente le cronache nazionali in questo febbraio 2026 portando con sé nuovi interrogativi e la voce di uno dei protagonisti della recente fase investigativa. La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell’ormai lontano 2007 sembra non trovare mai una parola fine definitiva nonostante la condanna passata in giudicato per Alberto Stasi. Al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria si trova oggi Andrea Sempio che ha deciso di rompere il silenzio affidando le sue dichiarazioni alle telecamere del Tg1 per ribadire con forza la propria totale estraneità rispetto ai tragici fatti che portarono alla morte della giovane Chiara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 di non aver mai visto il video intimo trovato sul computer di Chiara Poggi, dopo che Alberto Stasi lo ha consegnato alle forze dell’ordine.

Garlasco, Sempio rivela di aver visto il video intimo di Chiara, causando scalpore tra gli abitanti del paese.

