Oggi si sono svolti gli interrogatori presso la procura di Pavia in relazione all’indagine sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio ha incontrato il pubblico ministero senza pronunciare parole, mentre Marco Poggi ha partecipato a una diretta. Entrambi sono stati coinvolti nelle fasi più recenti delle indagini, che si avvicinano alla conclusione. La vicenda giudiziaria prosegue con nuovi sviluppi e testimonianze raccolte nel corso dell’indagine.

Garlasco (Pavia) – Andrea Sempio e Marco Pogg i sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. Come annunciato nelle scorse ore oggi, mercoledì 6 maggio, Sempio si presenterà in Procura a Pavia ma non risponderà alle domande e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e 'studiato' gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Alla fine la scelta è caduta sulla linea del silenzio. A comunicare la posizione è stato ieri uno dei suoi legali, Liborio Cataliotti, dopo che lunedì sera, in una riunione con la collega Angela Taccia, è stata concordata una strategia ben precisa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delitto di Garlasco, oggi Andrea Sempio in procura: primo faccia a faccia “muto” col pm a Pavia. Tocca anche a Marco Poggi: la diretta

Delitto di Garlasco: Sempio uccise Chiara per un rifiuto sessuale - Vita in diretta 30/04/2026

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