Andrea Sempio e Marco Poggi sono arrivati a Pavia per un incontro con i pubblici ministeri. Sono coinvolti in un procedimento legale ancora aperto, che riguarda un caso di Garlasco. La vicenda si avvia verso la conclusione delle indagini, con i pm che raccolgono ulteriori elementi. La discussione si svolge in un contesto giudiziario che coinvolge direttamente i due soggetti.

AGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi per la prima volta guardera negli occhi i pm che stanno cercando di riscrivere la trama del delitto e lo hanno convocato per dargli la possibilità di difendersi. Ci saraà solo, salvo sorprese, un rapido incrocio di sguardi tra i magistrati e Sempio perché i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno annunciato la strategia del silenzio motivandolo con la necessita' di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica che risponda al ritratto non lusinghiero di chi indaga ispirato da vecchie chat in un forum online.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, Andrea Sempio giunto a Pavia per l'incontro con i pm

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