Andrea Sempio è arrivato a Pavia per un incontro con i pubblici ministeri, mentre l'audizione di Marco Poggi è attualmente in corso. Entrambi sono coinvolti nelle ultime fasi dell'indagine sulla vicenda di Garlasco, che si avvicina alla conclusione. La procedura si svolge in un contesto di attività investigativa ancora in corso, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle testimonianze o sui soggetti coinvolti.

AGI - Andrea Sempio e Marco Poggi sono i protagonisti di uno degli ultimi capitoli investigativi dell'indagine di Garlasco prossima alla chiusura. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi per la prima volta guardera negli occhi i pm che stanno cercando di riscrivere la trama del delitto e lo hanno convocato per dargli la possibilità di difendersi. Ci saraà solo, salvo sorprese, un rapido incrocio di sguardi tra i magistrati e Sempio perché i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno annunciato la strategia del silenzio motivandolo con la necessita' di conoscere prima le carte dell'accusa e di avere il tempo di svolgere una consulenza personologica che risponda al ritratto non lusinghiero di chi indaga ispirato da vecchie chat in un forum online.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, Andrea Sempio giunto a Pavia per l'incontro con i pm. In corso l'audizione di Marco Poggi

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