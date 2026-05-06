Un uomo ha trascorso quasi quattro ore negli uffici della Procura prima di uscire in silenzio, senza fare dichiarazioni ai giornalisti. Durante l’interrogatorio, non sono stati rilasciati commenti pubblici e l’assenza di risposte ha attirato l’attenzione. La permanenza in ufficio e il comportamento successivo sono stati seguiti con interesse da parte di chi segue il caso. No ulteriori dettagli sono stati comunicati rispetto alle domande poste durante l’interrogatorio.

Quasi quattro ore negli uffici della Procura, poi l’uscita in silenzio, senza rispondere alle domande dei giornalisti. Un tempo lungo, inatteso, soprattutto dopo che la difesa aveva annunciato la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere. Andrea Sempio ha lasciato il tribunale di Pavia a bordo della propria auto, accompagnato dai legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti. Il veicolo era preceduto da una berlina con sirena, utilizzata per evitare l’assalto di telecamere e cronisti presenti all’esterno. Sempio è attualmente l’unico indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. La nuova ricostruzione della Procura lo indica come autore materiale dell’aggressione, avvenuta – secondo gli inquirenti – con almeno dodici colpi inferti con un’arma mai ritrovata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, 4 ore di “silenzio”: cosa non torna nell’interrogatorio di Andrea Sempio

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