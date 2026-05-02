Andrea Sempio si appresta a sostenere il suo ultimo interrogatorio nel procedimento che lo vede coinvolto per il caso di omicidio di Chiara Poggi. La convocazione è stata fissata dai pubblici ministeri, che lo interrogano come imputato. Al momento, si ipotizza che la sua strategia possa prevedere il scelta del silenzio durante l’interrogatorio. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie in corso.

Sta per chiudersi la nuova indagine sul caso Garlasco che ipotizza un colpevole diverso da quello precedentemente condannato. I pm di Pavia ritengono che possa essere stato Andrea Sempio ad uccidere Chiara Poggi e, per questo, lo hanno convocato a un nuovo interrogatorio. L’indagato e i suoi legali preparano la strategia difensiva che potrebbe consistere nel rifiutarsi di rispondere a ulteriori domande. In dubbio la strategia di Andrea Sempio Gli inquirenti puntano all’effetto sorpresa Le nuove ipotesi sul delitto di Garlasco In dubbio la strategia di Andrea Sempio “Rispondo o non rispondo?”: è questa la domanda che, da qualche giorno a questa parte, Andrea Sempio va ripetendo ai propri legali.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio si prepara all’ultimo interrogatorio: la sua strategia potrebbe essere il silenzio

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