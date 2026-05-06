Il giornalista sportivo ha commentato l’attuale situazione del Milan, affermando che la squadra è sopravvalutata e dipende troppo da un calciatore di oltre 40 anni. Ha inoltre definito la formazione come mediocre. Durante un intervento a una trasmissione radiofonica, ha anche parlato dell’Inter di Cristian, senza però fornire dettagli specifici. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche delle squadre di calcio di questa stagione.

Dopo un'ottima prima parte di stagione, con 24 gare consecutive senza perdere, il Milan di Massimiliano Allegri si è inchiodato sul più bello. I rossoneri hanno a lungo lottato per lo Scudetto con l'Inter e per tanti mesi hanno tenuto in ghiaccio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, soltanto in attesa della matematica. Il rendimento, però, degli ultimi due mesi non ha solo fatto venir meno il titolo, finito nelle mani dei nerazzurri, ma anche rimesso in discussione la classifica finale del campionato di Serie A. Il Milan, a tre giornate dalla fine, conserva 3 punti di vantaggio sulla Roma e 5 sul Como, ma se non vince (una vittoria nelle ultime sei partite) e se non segna (un gol sempre nelle ultime sei) sarà difficile mantenerli.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Garbo: “Milan sopravvalutato, ruota attorno ad un ultra 40enne: squadra mediocre”

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