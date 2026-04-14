Daniele Garbo, giornalista sportivo, ha commentato la situazione del Milan, descrivendo la squadra come indecisa nelle recenti partite. Ha aggiunto che il club avrebbe dovuto vendere Leao già due anni fa, senza entrare nel merito delle motivazioni dietro questa opinione. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di TMW, un noto portale di informazioni sportive.

Daniele Garbo, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio sul Milan di Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo ha voluto parlare della lotta scudetto, riferendo che non ha mai pensato che potesse lottare per il titolo, per poi spostarsi a parlare della questione legata a Rafael Leao. “Sono sempre stato molto critico sul Milan, non ho mai pensato che potesse lottare per lo Scudetto. Questo è il Milan, una squadra che balbetta e che non ha un centravanti. In questi anni ha scelto di puntare su un giocatore che non è un fuoriclasse, neanche un campione ma un giocatore normale che è Rafael Leao.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Garbo: “Milan? Una squadra che balbetta. Leao doveva venderlo due anni fa”

Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-InterAlla vigilia di Milan-Inter, Max Allegri spiega che Leao ha sbagliato tutto, se davvero è stato rintanato in casa la sera per tutta la settimana.

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