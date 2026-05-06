Gandino raid notturno | droga in piazza e sequestro di attrezzi da scasso

Nella notte, i Carabinieri hanno effettuato un intervento nel parcheggio di Piazza XXV Aprile a Gandino, trovando sostanze stupefacenti e sequestrando strumenti da scasso. Durante le verifiche, sono stati individuati alcuni attrezzi che, secondo quanto emerso, sarebbero stati destinati a furti in abitazioni nella zona di Cirano. La scoperta segue un’operazione volta a contrastare il traffico di droga e la criminalità legata ai furti.

? Cosa scoprirai Cosa hanno scoperto i Carabinieri nel parcheggio di Piazza XXV Aprile?. Chi deteneva gli attrezzi per scassinare le case a Cirano?. Come sono riusciti le forze dell'ordine a gestire sei segnalazioni contemporaneamente?. Perché i ventenni sono stati fermati proprio nel cuore del centro?.? In Breve Sei segnalazioni inviate all'autorità giudiziaria per i fatti avvenuti in una sola notte.. Patente ritirata per i ventenni coinvolti nel consumo di droga in piazza XXV Aprile.. Un uomo straniero fermato a valle di Cirano con armi bianche e attrezzi da scasso.. Cirano colpita in passato da furti nelle abitazioni private che motivano i controlli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gandino, raid notturno: droga in piazza e sequestro di attrezzi da scasso Notizie correlate Positano, droga e attrezzi da scasso: due arresti dei carabinieriSecondo la ricostruzione degli investigatori, i due avrebbero effettuato consegne di cocaina in alcune abitazioni. In giro di notte con attrezzi da scasso, denunciatoLa polizia ha denunciato un 23enne italiano di fuori provincia, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, per possesso ingiustificato...