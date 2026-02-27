Positano droga e attrezzi da scasso | due arresti dei carabinieri

A Positano, i carabinieri hanno arrestato due persone durante un'operazione che ha portato al sequestro di droga e attrezzi da scasso. I militari della locale stazione hanno fermato gli individui, che sono stati accusati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’intervento si è concluso con l’arresto e il sequestro degli oggetti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due avrebbero effettuato consegne di cocaina in alcune abitazioni. Durante i controlli trovati anche contanti e grimaldelli. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i due avrebbero effettuato due consegne di droga, del tipo cocaina, presso altrettante abitazioni del territorio. A seguito delle verifiche e della successiva perquisizione, gli indagati sarebbero stati trovati in possesso di 1.320 euro in contanti e di attrezzi atti allo scasso. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità competente. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza della sostanza e ricostruire eventuali ulteriori episodi collegati. 🔗 Leggi su Zon.it

