Gambiano espulso tanti consensi Applausi bipartisan alla Questura Il sindaco | Intervento importante

Un gambiano è stato espulso, ricevendo molti consensi e applausi bipartisan alla Questura. Il sindaco ha commentato l’operazione come un intervento importante, sottolineando che si tratta di un risultato frutto di un lavoro attento portato avanti dalla Polizia di Stato e dalla Questura. La discussione pubblica si è concentrata sull’efficacia delle azioni di controllo e sicurezza messe in atto dalle forze dell’ordine.

"Un intervento importante che arriva al termine di un lavoro attento, grazie a Questura e Polizia di Stato per l’impegno e la professionalità dimostrati". Il sindaco Andrea Biancani ha commentato così il rimpatrio del 23enne gambiano protagonista delle aggressioni tra Pesaro e Cattolica, episodi che nelle ultime settimane avevano fatto crescere l’allarme soprattutto nella zona della stazione ferroviaria. La presenza di Babou Yallow, secondo quanto ricostruito, era diventata ingestibile, con interventi ripetuti delle forze dell’ordine e anche il ferimento di quattro agenti. Biancani ricostruisce il percorso che ha portato al provvedimento: "La situazione nella zona della stazione ferroviaria aveva generato preoccupazione tra i cittadini e richiedeva una risposta concreta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gambiano espulso, tanti consensi. Applausi bipartisan alla Questura. Il sindaco: "Intervento importante" Notizie correlate Si presenta in questura per chiedere il permesso di soggiorno, espulsoDurante la settimana con ordinanza del questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (stazione ferroviaria e vie limitrofe, via... Piacenza, espulso il marocchino che aveva assalito la Questura? Cosa sapere Espulso il marocchino che aveva assalito la Questura di Piacenza il 24 aprile.