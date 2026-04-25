Piacenza espulso il marocchino che aveva assalito la Questura

A Piacenza, un uomo di origine marocchina coinvolto nell'assalto alla Questura avvenuto il 24 aprile è stato espulso. Durante le operazioni di sicurezza nella città, sono state identificate 164 persone con precedenti tra la stazione e il centro. Le autorità stanno continuando le verifiche e le azioni per garantire la sicurezza pubblica.

? Cosa sapere Espulso il marocchino che aveva assalito la Questura di Piacenza il 24 aprile.. Operazioni di sicurezza a Piacenza identificano 164 persone con precedenti tra stazione e centro.. Il 24 aprile, l’Ufficio Immigrazione ha gestito le pratiche per l’espulsione di un trentatreenne marocchino che si era presentato spontaneamente in Questura per il permesso di soggiorno, venendo all’istante rimpatriato con il volo delle 19:55 da Milano Malpensa verso Casablanca. Questo provvedimento si inserisce in una settimana di operazioni capillari sul territorio piacentino, dove la sicurezza è stata monitorata attraverso controlli mirati in diverse aree urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, espulso il marocchino che aveva assalito la Questura Notizie correlate Salerno, espulso cittadino marocchino pluripregiudicatoNei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino marocchino... Rissa fuori ’Porta Siena’. Marocchino espulso. Daspo urbano per dueRissa fuori dal Centro commerciale Porta Siena giovedì pomeriggio, dopo l’intervento di carabinieri e polizia per calmare gli animi, i feriti portati... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Proseguono i controlli per le strade della città, identificate 240 persone. Espulso 46enne marocchino appena uscito dal carcere; Rimpatriato un 46enne appena uscito dal carcere delle Novate; Tre cittadini stranieri sono stati espulsi dalla questura di Piacenza; Irregolari sul territorio ed espulsi più volte: accompagnati alla frontiera. Chiede il permesso di soggiorno ma viene espulsoNella giornata del 24 aprile 2026, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza ha seguito l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal ... piacenzasera.it Tre cittadini stranieri sono stati espulsi dalla questura di PiacenzaNella giornata di giovedì 16 aprile, l'ufficio immigrazione della questura di Piacenza ha eseguito tre provvedimenti di espulsione ai danni di cittadini ... piacenzasera.it Piacenza, 23 aprile Com’è andato il Contest di Fresatura SINUMERIK 1° posto conquistato! In cosa consisteva la prova • Programmare una macchina utensile CNC • Leggere e interpretare un disegno tecnico • Realizzare (o simulare) un pezzo meccani - facebook.com facebook