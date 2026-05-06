Adriano Galliani ha espresso parole di cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex calciatore e fantasista. In un messaggio pubblico, il dirigente ha ricordato il suo rapporto di amicizia con Beccalossi, affermando di aver perso un amico e di aver inviato le sue condoglianze alla famiglia dell’ex atleta. La notizia della morte è stata riportata senza ulteriori dettagli sulla causa o sulla data.

Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni presso la clinica Poliambulanza di Brescia. Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello di Adriano Galliani, che ha voluto ricordare l’ex talento nerazzurro con parole cariche di affetto. Beccalossi, nato a Brescia il 12 maggio 1956, è stato uno dei simboli dell’Inter tra la fine degli anni '70 e l’inizio degli '80: uno scudetto, una Coppa Italia e giocate che hanno infiammato i tifosi. Dopo l’esperienza alla Sampdoria e le ultime tappe della carriera fino al ritiro nel 1991, aveva intrapreso una seconda vita da opinionista televisivo e dirigente federale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galliani ricorda Beccalossi: “Perdo un amico. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia”

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