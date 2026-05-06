Galleria Ri-Ciak arrivano i burattini per bambine bambini e famiglie

Galleria Ri-Ciak, spazio dedicato al cinema di comunità a Verona, organizza due pomeriggi dedicati a bambini, bambine e famiglie. Gli eventi prevedono spettacoli di burattini e attività teatrali rivolte alle scuole materne e primarie del quartiere e oltre. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’associazione Magis. L’obiettivo è offrire momenti di intrattenimento e incontro per i più giovani e le loro famiglie.

Ri-Ciak cinema di comunità di Veronetta promuove due pomeriggi di allegria, teatro e incontro dedicati a bambine, bambini e famiglie, con la partecipazione delle scuole materne e primarie del quartiere e non solo, con il patrocinio del Comune di Verona e in collaborazione con Magis. Gli.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Teatro per famiglie: in scena arriva la magia dei burattini tradizionaliSi chiude sabato 18 aprile, alle ore 17, con lo spettacolo “Fagiolino e Gianduja cugini d’Italia” coproduzione Teatro del Drago di Ravenna e... L'arte dei burattini torna in scena con lo spettacolo per bambini "La storia di Prezzemolina"Proseguono gli appuntamenti della sezione "Famiglie a teatro", inserita all’interno della stagione 2025/2026 del Teatro Comunale di Gambettola.