L' arte dei burattini torna in scena con lo spettacolo per bambini La storia di Prezzemolina

Proseguono gli appuntamenti della sezione "Famiglie a teatro", inserita all’interno della stagione 20252026 del Teatro Comunale di Gambettola. Sabato 28 febbraio, alle ore 17, ad andare in scena sarà la compagnia toscana Pupi di Stac con lo spettacolo "La storia di Prezzemolina". Al cuore del racconto un povero boscaiolo toscano e la moglie che, da tanti anni, aspettano la nascita del primo figlio. Un nanetto magico, a cui hanno fatto del bene, predice loro l’imminente arrivo di una creatura. La donna, che ha voglia di prezzemolo, chiede al marito di raccoglierlo, ma nell'orto una strega chiederà loro di chiamare la futura nascitura Prezzemolina e di farne in futuro una sua serva. Da qui il raccolto si snoda con l'intervento di una serie di altri divertenti personaggi che aiuteranno la piccola a liberarsi da questa strega. Lo spettacolo è consigliato per bambini a partire dai 4 anni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

