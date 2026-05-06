FVG | scuolabus anche per l’infanzia nei comuni sotto i 3mila abitanti

Nei comuni del Friuli Venezia Giulia con meno di 3.000 abitanti, sarà introdotto un servizio di scuolabus anche per l’infanzia. La misura riguarda i bambini delle scuole dell’infanzia e mira a facilitare gli spostamenti quotidiani dei più piccoli. La novità coinvolge circa una ventina di piccoli centri, dove i genitori potranno usufruire di un mezzo dedicato al trasporto scolastico. La novità sarà attiva già dall’inizio dell’anno scolastico prossimo.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le mattine dei genitori nei piccoli borghi friulani?. Quali nuovi servizi riceveranno i bambini sotto i tre mila abitanti?. Come influirà la semplificazione urbanistica sul lavoro dei tecnici comunali?. Perché il silenzio assenso accelererà le varianti edilizie nei comuni?.? In Breve Riforma urbanistica modifica la legge regionale 52007 per snellire i lavori tecnici.. Parere per beni tutelati entro 60 giorni o scatta il silenzio assenso.. Nuove disposizioni multisettoriali per i piccoli centri entreranno in vigore nel 2026.. Misure mirate ai comuni del Friuli Venezia Giulia con meno di 3mila abitanti.. L’assessora Amirante ha presentato martedì 5 maggio in IV Commissione consiliare le nuove disposizioni multisettoriali per il 2026, con interventi mirati ai piccoli centri del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG: scuolabus anche per l’infanzia nei comuni sotto i 3mila abitanti Notizie correlate FVG: 2 milioni per potenziare scuole e laboratori nei Comuni? Cosa sapere La Regione FVG stanzia 2 milioni di euro per i servizi scolastici 2026-2027. Abitanti e portafoglio, il reddito medio nei comuni piacentini: la classificaGazzola è sempre lì, fisso al primo posto con 33mila 696 euro a testa, unico comune della provincia di Piacenza a oltrepassare con larga misura la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scuolabus anche per le scuole dell'infanzia nei piccoli comuni; Scuolabus Friuli Venezia Giulia, servizio esteso alla scuola dell'infanzia e burocrazia ridotta. Amirante: Rispondiamo così a un'esigenza reale; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -. Scuolabus anche per le scuole dell'infanzia nei piccoli comuniLa Regione amplia il trasporto scolastico. Introdotte anche semplificazioni urbanistiche attese da anni dagli enti locali ... rainews.it Più scuolabus e meno corse disperate: la svolta per le famiglieLa Regione cambia le regole nei Comuni sotto i 3mila abitanti: il servizio scuolabus si allarga anche alla scuola dell’infanzia. Intanto arriva una stretta alla burocrazia urbanistica con tempi certi ... udinetoday.it Meno corse disperate prima di andare al lavoro e più servizi nei piccoli Comuni. La Regione vuole estendere gli scuolabus anche ai bambini della scuola dell’infanzia e tagliare parte della burocrazia urbanistica per i municipi del Fvg. Ecco cosa cambia http - facebook.com facebook “Più servizi di scuolabus nei municipi con meno di 3mila residenti e meno burocrazia e semplificazioni negli iter urbanistici per tutti i Comuni della regione”. Così oggi l’assessore Cristina Amirante in IV Commissione del Consiglio regionale tinyurl.com/3epet x.com