FVG | scuolabus anche per l’infanzia nei comuni sotto i 3mila abitanti

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei comuni del Friuli Venezia Giulia con meno di 3.000 abitanti, sarà introdotto un servizio di scuolabus anche per l’infanzia. La misura riguarda i bambini delle scuole dell’infanzia e mira a facilitare gli spostamenti quotidiani dei più piccoli. La novità coinvolge circa una ventina di piccoli centri, dove i genitori potranno usufruire di un mezzo dedicato al trasporto scolastico. La novità sarà attiva già dall’inizio dell’anno scolastico prossimo.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le mattine dei genitori nei piccoli borghi friulani?. Quali nuovi servizi riceveranno i bambini sotto i tre mila abitanti?. Come influirà la semplificazione urbanistica sul lavoro dei tecnici comunali?. Perché il silenzio assenso accelererà le varianti edilizie nei comuni?.? In Breve Riforma urbanistica modifica la legge regionale 52007 per snellire i lavori tecnici.. Parere per beni tutelati entro 60 giorni o scatta il silenzio assenso.. Nuove disposizioni multisettoriali per i piccoli centri entreranno in vigore nel 2026.. Misure mirate ai comuni del Friuli Venezia Giulia con meno di 3mila abitanti.. L’assessora Amirante ha presentato martedì 5 maggio in IV Commissione consiliare le nuove disposizioni multisettoriali per il 2026, con interventi mirati ai piccoli centri del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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