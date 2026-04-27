FVG | 2 milioni per potenziare scuole e laboratori nei Comuni

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato uno stanziamento di 2 milioni di euro destinato ai servizi scolastici per gli anni 2026 e 2027. I fondi saranno utilizzati per potenziare laboratori educativi e offrire supporto pomeridiano ai bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni nei diversi Comuni della regione. La misura mira a migliorare le opportunità di apprendimento e il sostegno alle famiglie.

? Cosa sapere La Regione FVG stanzia 2 milioni di euro per i servizi scolastici 2026-2027.. I fondi finanzieranno laboratori e supporto pomeridiano per ragazzi tra 3 e 14 anni.. La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 2 milioni di euro per il biennio 2026-2027 destinati ai Comuni che intendono potenziare i servizi scolastici per ragazzi tra i 3 e i 14 anni, aprendo le domande entro il 30 giugno. L’iniziativa mira a trasformare la scuola in un polo di riferimento che vada oltre le lezioni tradizionali, facilitando la gestione della vita quotidiana per le famiglie del territorio. Le risorse saranno gestite dai Comuni attraverso progetti sviluppati insieme agli Istituti comprensivi, coinvolgendo anche le scuole paritarie o altri comuni limitrofi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG: 2 milioni per potenziare scuole e laboratori nei Comuni Notizie correlate FVG, sfide elettorali nei 11 comuni: Cividale è il cuore del votoIl quadro per i prossimi rinnovi amministrativi in Friuli-Venezia Giulia è ora definitivo: con la scadenza dei termini avvenuta ieri, 21 aprile, a... Castelpoto, incontro dei sindaci per difendere le scuole nei piccoli comuniIl tema affrontato, cruciale per i piccoli comuni, è stato: “Senza scuola non c’è comunità: difendere l’istruzione per salvare il territorio”. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Multe stradali in FVG, Trieste prima per incassi nel 2025: oltre 5,8 milioni di euro; Sanzioni stradali in FVG: Trieste prima per incassi, grandi numeri anche nei piccoli comuni; Multe, i capoluoghi Fvg hanno incassato quasi 9 milioni nel 2025; Trieste regina delle multe in FVG: nel 2025 incassa quasi 6 milioni di euro. Dalla Toscana oltre 2,8 milioni per nuovi parcheggi pubblici in 6 comuniFirenze, 1 aprile 2026 – Grazie ad un nuovo scorrimento del 'Bando parcheggi', destinato ai Comuni toscani per la realizzazione o la riqualificazione delle aree di sosta, ci sono quasi tre milioni di ... lanazione.it Rischio sismico: 17,2 milioni di euro per edifici strategici dei Comuni - Prorogato il termine per presentare le istanze18/04/2024 - 17 milioni 200mila euro per la prevenzione del rischio sismico destinati ai Comuni. Si tratta di risorse indirizzate agli interventi strutturali di tipo locale, di miglioramento, di ... regione.campania.it Stile TV. . “Destinazione Borghi nella Campania Divina”, oltre 50 comuni protagonisti del progetto ideato da My Fair - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Settantatré Comuni hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la nuova classificazione delle aree montane introdotta dal governo, come riportato da Orizzonte Scuola e da diverse fonti amministrative e istituzionali. Al centro della contestazione c’… x.com