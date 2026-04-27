Abitanti e portafoglio il reddito medio nei comuni piacentini | la classifica
A Gazzola, il reddito medio per abitante si attesta a 33.696 euro, risultando il più alto tra i comuni della provincia di Piacenza. È l’unico centro che supera i 30.000 euro di media, confermando la sua posizione di vertice nella classifica dei redditi medi. Gli altri comuni della zona registrano valori inferiori, senza raggiungere questa soglia. La statistica prende in considerazione i dati aggiornati recentemente e mostra una disparità tra i vari centri urbani.
Gazzola è sempre lì, fisso al primo posto con 33mila 696 euro a testa, unico comune della provincia di Piacenza a oltrepassare con larga misura la soglia dei 30mila euro. Alle sue spalle due paesi piuttosto vicini, anche sulla cartina geografica: Gossolengo (30mila 93 euro) e Rivergaro (30mila 67.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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